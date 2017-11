Nederlander maakt kennis met elleboog Carroll: ‘Een goede PL-introductie’

Afgelopen zondag maakte Marvin Zeegelaar zijn debuut bij Watford tegen West Ham United en na amper twintig seconden spelen kreeg de linkervleugelverdediger al te maken met de wetten van de Premier League. Zeegelaar kwam in botsing met de elleboog van Andy Carroll en na een lange behandeling kon hij de wedstrijd voortzetten.

"Alle jongens zeiden al tegen me: 'welkom bij het Engelse voetbal' en 'welkom in de Premier League'. Het was een goede introductie", aldus Zeegelaar op de website van the Hornets. "Het was lekker om te spelen, ik had al een hele lang tijd niet gespeeld." Door de 2-0 winst neemt Watford de achtste plek in de Premier League in en dat had men aan het begin van het seizoen niet verwacht op Vicarage Road.

"Ik moet wel aan de bak, want de concurrentie is zwaar", vervolgt de 27-jarige ex-speler van onder meer Sporting Portugal. Zeegelaar zegt dat West Ham probeerde de verdediging van Watford onder druk te zetten. "Voor mij persoonlijk was het lastig, maar we hebben het als team goed gedaan. We zijn ervan overtuigd dat we de komende duels het ook goed gaan doen."