‘Nieuwe’ positie voor Frenkie de Jong: ‘Het voorspelbare moet eraf’

Frenkie de Jong rammelt aan de poorten bij Ajax. De middenvelder hikt tegen een basisplaats aan, maar moet voorlopig genoegen nemen met een rol als invaller. Marcel Keizer kiest vooralsnog voor een middenveld bestaande uit Lasse Schöne, Donny van de Beek en Hakim Ziyech. De Jong lijkt er nu een optie bij te hebben, want Keizer liet hem tegen NAC Breda (0-8) invallen op de linkerflank.

Een half uur voor tijd haalde Keizer Justin Kluivert naar de kant ten faveure van De Jong. “Frenkie hangend aan de linkerkant is een soort variant op 4-3-3, dan heb je een vierde middenvelder. Ik heb in sommige gevallen graag een vierkant op het middenveld, het voorspelbare van 4-3-3 moet eraf", tekende Ajax Life dinsdag na de oefenwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (2-1) op uit de mond van de Ajax-trainer. “Er mag best een buitenspeler naar binnen trekken, we hebben graag aanvallers op het veld staan, maar in de slotfase of om tactische redenen kan het ook met Frenkie.”

“We hebben zat buitenspelers, maar als je ziet hoe hard het kan gaan met blessures bij Cerny en Younes... Dan moet je soms wel eens”, vervolgt Keizer, die vond dat De Jong het tegen NAC niet onaardig deed. In het oefenduel met Borussia Mönchengladbach kwam Hakim Ziyech even op de linkerkant te staan, maar dat zal niet snel weer gebeuren. “Dat was meer even omdat er andere jongens werden gewisseld.”