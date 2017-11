Juventus-fans op de banken voor Iniesta: ‘Trots als speler en persoon’

Andrés Iniesta verliet woensdagavond onder luid applaus het veld bij zijn wissel in de Champions League-wedstrijd tegen Juventus. De Spaanse middenvelder van Barcelona krijgt wel vaker applaus als hij de kant opzoekt, maar een staande ovatie in het stadion van Juventus kreeg hij niet eerder.

Barcelona en Juventus hielden elkaar in Turijn in evenwicht (0-0), waardoor de Catalanen zich als groepswinnaar plaatsten voor de volgende ronde van de Champions League. Iniesta startte vanuit de basis en werd na 82 minuten spelen vervangen door Jordi Alba. “Het is prachtig dat de supporters op deze manier laten blijken dat ze me waarderen, zowel uit als thuis. Het maakt je trots en heel erg blij, zowel als speler als persoon.” Afgelopen zomer werd Iniesta nog in verband gebracht met een transfer naar Juventus. Uiteindelijk zette de middenvelder zijn handtekening onder een contract voor het leven in Camp Nou.

Hoewel Barcelona niet wist te winnen in Turijn, plaatste de ploeg van Ernesto Valverde zich voor de volgende ronde. “We hebben ons doel bereikt, met nog een wedstrijd te gaan. Dat was het belangrijkste. Het hele team heeft het fantastische gedaan tegen een geweldige tegenstander”, aldus Iniesta, die nog lovend sprak over de sterk keepende Mark-André ter Stegen. “En het beste aan hem is dat hij nog zo veel verder kan groeien.”