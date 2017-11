Oranje blijft steken in FIFA-ranking; Zweden en Zwitserland stijgen

Nederland blijft op de FIFA-ranking steken op de twintigste plaats. Oranje boekte afgelopen maand overwinningen tijdens de oefenduels met Schotland (0-1) en Roemenië (0-3), maar dat levert geen hogere positie op de ranglijst op. Vorige maand boekte het Nederlands elftal nog een grote sprong voorwaarts door negen plaatsen te stijgen.

In augustus bereikte Nederland nog een historisch dieptepunt met de 36e positie. Dankzij vijf overwinningen op rij meldde Oranje zich onder leiding van Dick Advocaat weer in de top twintig. Het Nederlands elftal is er komende zomer niet bij op het WK, in tegenstelling tot Zweden. De Scandinaviërs wisten zich ten koste van Italië te plaatsen en zijn zodoende zeven plekken gestegen, van plek 25 naar de 18e stek.

Bovenin de FIFA-ranking zijn er weinig veranderingen zichtbaar: Duitsland voert nog altijd de lijst aan, gevolgd door Brazilië, Portugal, Argentinië, België, Spanje en Polen. Zwitserland keert als nummer acht weer terug in de top tien, die wordt gecompleteerd door Frankrijk en Chili. Ondanks dat Peru een WK-ticket heeft bemachtigd ten koste van Nieuw-Zeeland, valt het Zuid-Amerikaanse land buiten de top tien.

Top tien FIFA-ranking:

1. Duitsland

2. Brazilië

3. Portugal

4. Argentinië

5. België

6. Spanje

7. Polen

8. Zwitserland

9. Frankrijk

10. Chili