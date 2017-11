52-voudig Duits international wil met Panama naar WK: ‘Een droom’

Kevin Kuranyi wil nog altijd een WK meemaken en hoopt dat volgend jaar zomer te doen bij de nationale ploeg van Panama. De oud-spits, die half Panamees is, werd in 2006 door bondscoach Jürgen Klinsmann gepasseerd voor het WK in eigen land en vier jaar later werd de 52-voudig international niet opgenomen in de Duitse selectie door Joachim Löw. Nu wil Kuranyi er wél bij zijn in Rusland.

Kuranyi, die twee jaar heeft gewoond in Panama, hoopt een rol van betekenis te kunnen spelen bij de nationale ploeg. Panama heeft zich voor het eerst geplaatst voor het WK en Kuranyi wil meegenieten van deze unieke prestatie. "Ik ken de meeste spelers van de nationale ploeg erg goed en ben met veel van hen bevriend, omdat ik ieder jaar voetbal in Panama en daar een jeugdteam help", aldus Kuranyi in gesprek met Socrates.

"Er zijn jongens bij Panama die net zo oud zijn als ik en die ook al jaren strijden om een WK bij te wonen", aldus de 35-jarige Kuranyi, die tegenwoordig zaakwaarnemer is. De oud-speler van onder meer VfB Stuttgart en TSG Hoffenheim zou het geweldig vinden als ook hij aanwezig kan zijn op het eindtoernooi: "Nu, aan het einde van hun carrière, hebben ze het gehaald. Het zou een droom zijn als ik er ook bij kan zijn."