‘Hij zei: ‘Dit is jullie bonus, maar de helft ervan gaat naar de scheidsrechter’

Jason de Jong is nog maar 27 jaar, maar de middenvelder is in zijn carrière al bij elf profclubs actief geweest. Na dienstverbanden in Nederland, België en Indonesië voetbalt De Jong tegenwoordig bij Davao Aguilas FC in de Filipijnen. De geboren Bredanaar geniet van het leven in het Azië, maar zegt zich nog altijd te kunnen verbazen over de voetbalcultuur aldaar.

"Er gebeuren zoveel dingen waar je in Nederland van zou staan te kijken. Het is vaak een drama, ik kan zoveel verhalen vertellen. Je probeert er zelf natuurlijk wat aan te doen, maar je hebt het gewoon niet in de hand. Bijvoorbeeld toen ik bij Persiba Balikpapan speelde in Indonesië", vertelt de 51-voudig Filipijns international in gesprek met Voetbalzone.

"In de rust kwam onze baas eens met een grote zak geld de kleedkamer binnenwandelen. Hij zei: 'Dit is jullie bonus, maar de helft ervan gaat naar de scheidsrechter.' Die werd dus omgekocht. En wat denk je? In de 82e minuut kregen we een strafschop en in de 87e minuut kregen we nóg een penalty, waardoor we de wedstrijd uiteindelijk met 2-1 wonnen", memoreert De Jong.