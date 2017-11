Steun voor ‘in de steek gelaten’ Bosz: ‘Ik verwacht geen bijdehante praatjes’

Peter Bosz zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. De trainer won slechts twee van zijn laatste twaalf wedstrijden in alle competities met Borussia Dortmund en zette vorige week bovendien sterspeler Pierre-Emerick Aubameyang om disciplinaire redenen uit de selectie. Oud-middenvelder Thorsten Legat neemt het in aanloop naar de Revierderby van aankomend weekeinde tegen aartsrivaal Schalke 04 op voor de Nederlander.

"Bosz is een gentleman en een grote trainer", zegt hij tegenover Reviersport. "Je leidt Ajax niet zomaar naar een tweede plaats in de Eredivisie en de finale van de Europa League. Bosz heeft grote kwaliteiten. Helaas laten ze hem in deze belangrijke fase in de steek. Van spelers als Marcel Schmelzer en andere experts verwacht ik geen bijdehante praatjes na een wedstrijd, maar prestaties op het veld. De spelers brengen simpelweg te weinig."

De voormalig speler van onder meer Werder Bremen en Schalke 04 is in het bijzonder kritisch op Aubameyang. Laatstgenoemde behoorde dinsdag weer tot de wedstrijdselectie van Borussia Dortmund voor het Champions League-duel met Tottenham Hotspur, nadat hij vorig weekeinde in de competitie tegen VfB Stuttgart nog ontbrak. "Het is belachelijk. Het is toch duidelijk dat hij geen zin meer heeft om voor Borussia Dortmund te spelen. Dat moet ook de beleidsbepalers van de club zo langzamerhand duidelijk zijn geworden. Het is niet meer te tolereren. Als een speler geen zin meer heeft om voor de club te spelen, moet hij gewoon vertrekken en niet voor onrust zorgen, zoals Ousmane Dembélé in de zomer ook al deed. Ik zou er als fan gek van worden", besluit Legat.