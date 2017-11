‘Feyenoord is langzamerhand meer een club van woorden dan daden’

Het is onrustig in De Kuip maar Koert weet waar dat aan ligt: ‘Er wordt bij Feyenoord te veel geluld. De beuk moet erin. Geen woorden, maar daden.’ Hugo denkt dat de ommekeer eraan komt: ‘Feyenoord wint in Groningen’. Verder: de voorspellende gave van magnetiseur Henk de Gier en PSV op bezoek bij Excelsior: ‘Geluk houdt een keer op.’