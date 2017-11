Van Bommel: ‘Ik kan pas nadenken als ik een aanbieding krijg’

Mark van Bommel wordt door menigeen gezien als de toekomstige trainer van het eerste elftal van PSV. De oud-middenvelder zegt in een interview met De Limburger echter dat hij ‘geen stappenplan’ heeft en dat hij zich voorlopig gewoon richt op zijn werkzaamheden bij de Onder-19 van PSV.

“Ik wil altijd het hoogst haalbare, ook als trainer. Maar hoe het verder gaat? Geen idee. Ik heb geen stappenplan. Over een vervolg kan ik pas nadenken als mijn contract afloopt of als ik een aanbieding krijg”, aldus de veertigjarige Van Bommel, die in de zomer van 2013 een punt achter zijn carrière zette en vervolgens assistent-coach van Oranje Onder-17 werd.

De voormalig international ging daarna aan de slag bij Saudi-Arabië en ging op eigen benen staan bij PSV Onder-19. De afgelopen weken lieten onder anderen Ronald Waterreus en algemeen directeur Toon Gerbrands al weten vertrouwen te hebben in de trainerskwaliteiten van Van Bommel.

“Je kunt er gif op innemen dat hij straks trainer wordt van PSV 1”, schreef de oud-doelman in zijn column in De Limburger. Gerbrands liet daarvoor reeds weten: “Ik zie dat hij het in zich heeft om op termijn trainer bij een internationale topclub te worden. Mark wil anderen beter maken en dat is de essentie van coachen. Natuurlijk botst hij op zaken, het is een vak dat je moet leren.”