‘Guardiola was na het duel met Feyenoord boos op het team, we waren lui’

Yaya Touré was dinsdagavond in het Champions League-duel met Feyenoord (1-0) voor het eerst sinds lange tijd weer eens basisspeler voor Manchester City. Manager Josep Guardiola geeft de voorkeur op het middenveld doorgaans aan anderen, maar dat frustreert de 34-jarige Ivoriaan naar eigen zeggen allerminst.

Touré verscheen op 24 oktober voor het laatst aan de aftrap namens the Citizens, in de EFL Cup tegen Wolverhampton Wanderers. In totaal kwam hij dit seizoen pas vijfmaal in actie. "Je wil dat ik meer speel? Zeg het de manager", wordt hij geciteerd door Reuters. "Kijk naar mijn gezicht; denk je dat ik gefrustreerd ben? Of ik geniet? Natuurlijk, als ik gefrustreerd was, zou ik de manager zeggen dat ik niet op de bank wil zitten en naar huis wil."

Touré werd tegen Feyenoord een kwartier voor tijd naar de kant gehaald door Guardiola ten faveure van Phil Foden. Met de tiener binnen de lijnen wist Manchester City het duel in de slotfase alsnog naar zich toe te trekken. "De manager was na afloop behoorlijk boos op het team", vervolgt de veteraan. "We kunnen veel beter. We waren lui. We verkeren momenteel in goede vorm, maar als ik Juventus, Real Madrid of Barcelona zie, dan moeten we beter spelen. Statistieken betekenis niets; we moeten tegen die teams laten zien waar we nu staan.”