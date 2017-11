‘Neymar beent boos weg: 'Verdomme, kunnen jullie over niets anders praten?''

Neymar was woensdagavond de grote man aan de kant van Paris Saint-Germain in de Champions League-wedstrijd tegen Celtic. De Braziliaan was goed voor twee doelpunten en één assist en werd na afloop in de mixed zone bedolven onder de journalisten. Eén vraag van een verslaggever kon echter niet rekenen op de goedkeuring van Neymar, die boos wegbeende.

PSG wist het duel met Celtic voor eigen publiek met 7-1 te winnen. Nadat Moussa Dembélé de bezoekers binnen één minuut aan de leiding had gebracht, stelde het elftal van Unai Emery nog in de eerste helft orde op zaken, mede door twee goals van Neymar. Laatstgenoemde kreeg na afloop in de persruimte een vraag gesteld over Real Madrid en reageerde volgens AS als door een adder gebeten. "Verdomme, kunnen jullie over niets anders praten?", zou hij de aanwezige journalisten hebben toegesnauwd, alvorens hij boos vertrok.

Neymar reageerde eerder op de avond ook al geïrriteerd toen hij werd herinnerd aan de 7-1 nederlaag van Brazilië tegen Duitsland, drie jaar geleden op het WK. "Daar gaan jullie weer. Het gaat maar door, jullie houden er nooit over op. Ik ben tevreden over de wedstrijd en het belangrijkste is de overwinning, ondanks de uitslag. De ploeg heeft een puik ritme gehanteerd na het eerste doelpunt. We hielden ons hoofd erbij, ondanks het doelpunt van Celtic."