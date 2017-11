‘Neymar maakt het voor iedereen mogelijk te profiteren van zijn talent’

Neymar blonk woensdagavond opnieuw uit voor Paris Saint-Germain. De Braziliaanse superster was in de Champions League-wedstrijd tegen Celtic goed voor twee doelpunten en één assist en werd na afloop dan ook bedolven onder de complimenten.

Nadat Celtic verrassend de leiding had genomen in het Parc de Princes, nam Neymar PSG met twee goals bij de hand. De flankspeler stond vervolgens ook aan de basis van het derde doelpunt van de Franse grootmacht, die uiteindelijk met 7-1 zegevierde over Celtic. "Hij is buitengewoon", was trainer Unai Emery vol lof tegenover diverse internationale media. "Hij wil aanwezig zijn op het veld en betrokken worden in het spel. Hij maakt het voor iedereen mogelijk te profiteren van zijn talent."

Het was voor het eerst in de clubhistorie dat PSG een wedstrijd in het miljardenbal met zes doelpunten verschil wist te winnen. De ploeg van Emery is bovendien na vijf groepswedstrijden nog altijd foutloos dit seizoen. "We zijn blij. Het was zelfs beter geweest als Neymar het doelpunt van Celtic ook nog ongedaan had kunnen maken", vervolgt de oefenmeester met een knipoog.

Toch had Emery ook nog wel het één en ander aan te merken op zijn elftal. "Sommige details zijn voor verbetering vatbaar, zoals het verliezen van de bal, de positionering van de spelers bij balverlies, de beslissing om gebruik te maken van de ruimte en het moment om aan de bal te komen. Ik denk echter dat de ploeg het al met al zeer goed heeft gedaan."