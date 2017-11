Hazard flirt opnieuw met Real Madrid: ‘Als ik wil vertrekken, dan doe ik dat’

Eden Hazard maakte in de zomer van 2012 voor een transfersom van 35 miljoen euro de overstap van OSC Lille naar Chelsea en is door de jaren heen uitgegroeid tot een speler van wereldformaat. Ofschoon de Belgische vleugelaanvaller stelt nog altijd gelukkig te zijn op Stamford Bridge, sluit hij een transfer in de nabije toekomst niet uit.

Hazard heeft zijn bewondering voor Real Madrid nooit onder stoelen of banken gestoken en flirt in gesprek Canal+ opnieuw met een overstap naar de Spaanse grootmacht. "Ik ben altijd blij geweest bij Chelsea en mijn contract loopt nog twee jaar door. Als ik wil vertrekken, dan doe ik dat. Voor nu ben ik een Blue", zegt hij. "We kennen allemaal mijn bewondering voor Real Madrid, maar op dit moment zit ik bij Chelsea."

Hazard, 26 jaar, stelt de achterban van de Engelse titelverdediger voorlopig echter gerust. "Toen ik nog bij Lille zat, zou ik naar Paris Saint-Germain gaan", vervolgt hij. "Ik bleef echter. En nu ik bij Chelsea zit, zeggen mensen ook voortdurend dat ik zal vertrekken. Ik zit echter ook nog altijd hier."