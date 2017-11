Feyenoorder ruilt shirtje met Agüero: ‘Je bent toch meer geconcentreerd’

Feyenoord verloor dinsdagavond in de Champions League met 1-0 van Manchester City, maar lange tijd zag het ernaar uit dat de bezoekers een punt zouden pakken in het Etihad Stadium. Sven van Beek baalde dan ook van de nederlaag, al was hij ook blij met de ervaring om tegenover een spits als Sergio Agüero te staan.

“Je probeert dit soort spelers op alle manieren van scoren af te houden. Ik zat er bij Agüero kort op. Dat moet, dacht ik de hele wedstrijd. Anders ben ik zelf de Sjaak. En toch heeft hij nog een of twee kansen gehad, waarvan hij er misschien eentje had moeten benutten”, aldus Van Beek in een interview met De Telegraaf.

De 23-jarige verdediger zag Agüero uiteindelijk niet scoren, maar Raheem Sterling kwam wel op het scorebord terecht. Na afloop wisselde Van Beek shirtjes met El Kun: “Dit soort spelers wil je veel vaker tegenover je hebben. Ze halen ook bij een verdediger het beste naar boven. Als hij tegenover je staat ben je stiekem toch meer geconcentreerd”, klinkt het.

“Ik zeg er meteen bij dat het niet zo zou mogen zijn, maar spelers van dit niveau dwingen je om tot in de blessuretijd gigantisch scherp te zijn. Anders slaan ze vlak voor tijd nog toe.” Van Beek neemt het komende zaterdag met Feyenoord op tegen FC Groningen, de nummer dertien van de Eredivisie. Feyenoord won al vijf wedstrijden niet meer in de Eredivisie.