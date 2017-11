‘Hun zaakwaarnemers wíllen dat ze spelen, nou, laat het maar zien’

Vitesse draait met een zesde plaats in de Eredivisie naar verwachting, maar in de Europa League wil het vooralsnog niet vlotten. De Arnhemmers verzamelden na vier speelronden pas één punt in Groep K en gaan donderdag op bezoek bij de al geplaatste koploper Lazio. Henk Fraser heeft besloten om andere jongens de kans te geven.

Fraser geeft in een interview met het Algemeen Dagblad aan dat hij ‘een maximaal resultaat’ wil meenemen uit het Stadio Olimpico. “En daarbij vinden wisselingen plaats. Dat hebben diverse spelers op een gegeven moment zelf afgedwongen. Julian Lelieveld en Lassana Faye vinden zelf dat ze moeten spelen bij Vitesse. Hun zaakwaarnemers wíllen dat ze spelen. Nou, dan moeten ze het nu maar laten zien”, klinkt het.

Ondanks dat Fraser niet met al zijn vertrouwde namen speelt, wil hij dat Vitesse zijn huid duur verkoopt in Rome. Een afstraffing is een scenario waar hij niet aan wil denken: “Wij moeten zeker zorgen dat we geen pak slaag krijgen. We verkeren niet in grootse vorm en dan zwelt de kritiek aan, maar een grote nederlaag zet helemaal de toon. Zeker met 1700 Vitesse-fans op de tribune”, aldus Fraser.