‘Ik hoop dat ik volgend jaar een echte kans krijg bij PSV’

Jordy de Wijs leek dit seizoen de kans te krijgen bij PSV, maar toch werd hij verhuurd aan Excelsior. De 22-jarige centrale verdediger hoopt echter nog altijd te slagen in het Philips Stadion, zo vertelt hij aan het Eindhovens Dagblad.

“Ik hoop in de toekomst op vertrouwen bij PSV en wil ooit in Engeland spelen”, aldus de linkspoot. “Hier gaat het nu goed en heb ik me als mens, maar zeker ook als voetballer ontwikkeld. Ik kan echt meer dan alleen maar tegenhouden, waar je hier meer mee te maken krijgt dan bij PSV. Ik hoop dat ik volgend jaar een echte kans krijg om een basisplek bij PSV te pakken.”

De voormalig international van Jong Oranje speelde voor de Vlijmense Boys en RKC Waalwijk alvorens hij in 2005 de overstap maakte naar de jeugdopleiding van PSV. Hij maakte in oktober 2015 in de met 2-0 verloren Champions League-uitwedstrijd tegen VfL Wolfsburg zijn debuut in het eerste elftal en werd twee maanden later definitief overgeheveld naar het eerste elftal.

De Wijs speelde tot dusverre vijf officiële wedstrijden in het PSV 1 van Phillip Cocu. Vorig seizoen werd hij vanaf de winterstop al verhuurd aan Excelsior en ook dit seizoen wordt hij dus uitgeleend aan de club van coach Mitchell van der Gaag. Komende zondag staat het duel met PSV op het programma, maar De Wijs zal vanwege een knieblessure waarschijnlijk niet in actie komen tegen zijn eigenlijke werkgever.