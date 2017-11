‘Wenger wijst Van Bronckhorst aan als opvolger bij Arsenal’

Arsenal bereidt zich langzaamaan voor op een leven zonder Arsène Wenger. De manager heeft nog een contract tot en met volgend seizoen en als hij inderdaad na 2018/19 vertrekt, dan zal hij 23 jaar aan het roer hebben gestaan bij de club uit Londen. Het is niet ondenkbaar dat Arsenal vervolgens in zee gaat met een Nederlander.

De Daily Star meldt namelijk dat Wenger in de 42-jarige Giovanni van Bronckhorst de top candidate ziet om het stokje van hem over te nemen in het Emirates Stadium. Ook de drie jaar jongere Eddie Howe van Bournemouth is een van de opties, maar de voorkeur van Wenger zou dus uitgaan naar de trainer van Feyenoord.

De Fransman wijst zijn vervanger niet zelf aan, maar zijn stem weegt voor de beleidsbepalers wel zwaar. Van Bronckhorst is sinds mei 2015 de trainer van Feyenoord en won de landstitel, de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. Als linksback kwam hij twee seizoenen uit voor Arsenal en in die periode pakte hij de Premier League-titel en de FA Cup.