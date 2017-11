Messi begint na vier jaar weer op de bank: ‘Hier beslist een trainer over’

Ernesto Valverde verraste woensdagavond door Lionel Messi vanaf de bank te laten beginnen tegen Juventus (0-0), maar de trainer erkende na afloop dat hij dat enkel deed om de aanvaller wat rust te gunnen. Messi viel uiteindelijk nog in, want na 56 minuten kwam de Argentijn in het veld voor Gerard Deulofeu.

“Hij is prima. Hij heeft alleen een veelvoud aan wedstrijden achter de rug en wij dachten dat hij wel wat rust kon gebruiken en daarom pas in de tweede helft zijn opwachting kon maken”, aldus Valverde. “We dachten dat de wedstrijd in de tweede helft wat opener zou zijn en dat hij daar misschien van kon profiteren. Vandaar dat we hiervoor hebben gekozen.”

Of Valverde met Messi had afgesproken dat de linkspoot niet zou starten, liet hij enigszins in het midden: “Dit zijn dingen waarover een trainer beslist. De coach wordt geacht een besluit te nemen, linksom of rechtsom…” Voor Messi was het de eerste keer sinds april 2013 dat hij op de bank begon in een Champions League-duel.