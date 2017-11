Bayern vreest voor maandenlange absentie na ‘zware spierblessure’

Thiago Alcántara do Nascimento, kortweg Thiago, kan voorlopig niet in actie komen voor Bayern München. De middenvelder raakte woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Anderlecht (1-2 winst) geblesseerd en staat mogelijk lang aan de kant.

Trainer Jupp Heynckes bevestigde na afloop dat de 26-jarige Spanjaard een ‘zware spierblessure’ heeft opgelopen en volgens TZ dreigt er dan ook een maandenlange absentie. Thiago moest op rukken het Constant Vanden Stockstadion verlaten en was niet de enige die de strijd voortijdig moest staken.

Arjen Robben liet zich enkele minuten na de pauze vanwege hamstringklachten vervangen door Javi Martínez. “Robben heeft gezegd dat het niet al te ernstig is, maar we moeten op de diagnose wachten”, aldus Heynckes. De linkspoot zal komende zaterdag in ieder geval niet in actie komen tegen Borussia Mönchengladbach, zo meldt Sky.