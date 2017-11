Blind trekt boetekleed aan: ‘Onterecht dat hij de schuld op zich neemt’

Manchester United verloor woensdag met 1-0 van FC Basel, maar is desondanks zeker van de knock-outfase. Alleen als the Mancunians in de laatste speelronde met 6-0 van CSKA Moskou verliezen en FC Basel wint, dan kunnen zij nog als derde eindigen in Groep A. Ondanks dat men vrijwel zeker doorbekert, was José Mourinho logischerwijs niet tevreden na de minimale nederlaag.

“We hebben verloren omdat we in de eerste helft 0-5 voor hadden moeten staan, maar we konden niet scoren. We speelden zo dominant dat het leek alsof het onmogelijk was dat we niet zouden winnen vanavond”, aldus Mourinho. “De ervaring leert dat als je zoveel kansen mist, je jezelf in een moeilijke situatie manoeuvreert. Ik geloof dat de meesten na rust wel tevreden waren met een 0-0 gelijkspel, maar toen scoorden zij in de laatste minuut.”

Rechtsachter Michael Lang groeide uit tot de matchwinner, want hij kroop uit de rug weg van Daley Blind en schoof bij de tweede paal de 1-0 binnen na een lage voorzet van Raoul Petretta. De linksback van Manchester United nam na afloop de schuld op zich, maar dat was volgens Mourinho niet nodig: “Het is niet terecht dat hij het zichzelf kwalijk neemt, want hij speelde een goede wedstrijd en het is de schuld van iedereen op het veld. We misten zoveel kansen dat we het onszelf gewoon moeilijk maakten.”

In de studio van BT Sport was lang niet iedereen overigens enthousiast over het spel van Manchester United. “De eerste helft was goed, zonder groots te zijn, maar de tweede helft was gewoon slecht. Het komt wel goed, maar vanavond was het erg teleurstellend”, zei Frank Lampard. Ook Rio Ferdinand was kritisch: “In de tweede helft ontbeerden ze discipline. Het was gewoon niet goed genoeg.” En Ian Wright: “Het was een zwak optreden, slordig. Al met al was het gewoon een erg zwakke prestatie van Manchester United.”