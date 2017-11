PSG slacht Celtic met zeven goals; Robben valt uit bij Bayern

Paris Saint-Germain gaat Groep B winnend afsluiten. Het team van Unai Emery won woensdagavond met 7-1 van Celtic en zag Bayern München tegelijkertijd ternauwernood winnen van Anderlecht: 1-2. Het onderlinge verschil in punten bedraagt met nog één duel te gaan drie punten, maar PSG heeft een veel beter doelsaldo én vooralsnog een beter onderling resultaat. Celtic en Anderlecht moeten in de laatste speelronde van de groepsfase uitmaken wie als nummer drie doorstroomt in de Europa League.

Paris Saint-Germain - Celtic 7-1

PSG kende een valse start in het eigen Parc des Princes, want men incasseerde haar snelste tegendoelpunt ooit in de Champions League. Na 56 seconden schoot Moussa Dembélé na een ingestudeerde hoekschop raak, al zag doelman Alphonse Aréola er bij die knal niet goed uit. PSG herstelde zich echter snel: Neymar schoot raak na een pass van Adrien Rabiot en maakte er later ook 2-1 van na een mooie combinatie met Marco Verratti. Les Parisiens stelden zodoende snel orde op zaken en door een intikker van Edinson Cavani, na breed leggen van Neymar, werd het na 29 minuten 3-1. De Uruguayaan maakte daarmee zijn 150e doelpunt voor PSG. Kylian Mbappé bepaalde de ruststand op 4-1, na een pass van Marquinhos. Het talent had later opnieuw kunnen scoren, maar wist een geweldige pass van Neymar niet doeltreffend af te ronden.

In de tweede helft duurde het lang voordat er weer een doelpunt te bewonderen viel, al had die gezien alle kansen wel veel eerder kunnen vallen. De 5-1 kwam in ieder geval op naam van Verratti, die overhoeks raak schoot na een lage voorzet van Mbappé. PSG heeft nu meer doelpunten in de Champions League-groepsfase gemaakt dan welk team dan ook uit de geschiedenis. Het bleef niet bij die 5-1, want er zouden nog twee treffers vallen. Cavani tekende voor zijn tweede van de avond en Dani Alves scoorde met een puntertje van buiten het strafschopgebied, een waar zondagsschot.

Anderlecht - Bayern München 1-2

Anderlecht en Bayern gingen rusten bij een doelpuntloze stand en daar baalde met name de thuisploeg van. Lukasz Teodorczyk kwam tot drie keer toe in een kansrijke positie te staan, maar ging bij iedere doelpoging de mist in. In de slotfase van de eerste helft claimde de thuisploeg ook nog recht te hebben op een strafschop na een duel tussen Pieter Gerkens en Niklas Süle, maar scheidsrechter Anthony Taylor liet doorspelen. Bayern speelde in de eerste helft niet veel klaar in Brussel en kort na de pauze moest men ook nog eens voor de tweede keer noodgedwongen wisselen, toen Arjen Robben zich vanwege een hamstringblessure liet vervangen door Javi Martínez. Eerder was Thiago Alcántara reeds uitgevallen.

Een paar minuten later, in minuut 52, was het raak in het Constant Vanden Stockstadion: Robert Lewandowski was het eindstation van een vlotte counter, na een pass van Corentin Tolisso. Lewandowski had de marge later kunnen verdubbelen, maar besloot voorlangs en daardoor bleef Anderlecht in de wedstrijd en kon het na ruim een uur spelen 1-1 worden. Sofiane Hanni volleerde van dichtbij binnen nadat Teodorczyk de bal breed had gekopt. Via een kopbal van Tolisso liep Bayern echter toch nog uit naar een overwinning. In de slotminuut dacht Anderlecht nog wel weer langszij te komen, maar die treffer werd vanwege buitenspel afgekeurd.