Barça stelt groepswinst veilig; Dost schittert voor Sporting Portugal

Barcelona heeft zich woensdagavond als groepswinnaar geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. De Spanjaarden hadden aan een doelpuntloos gelijkspel op bezoek bij Juventus genoeg om de eerste plaats in poule D veilig te stellen. Tegelijkertijd was Bas Dost met twee doelpunten goud waard voor Sporting Portugal, dat door een eenvoudige zege op Olympiacos Piraeus zeker is van de derde plek en zelfs nog mag hopen op een plek bij de laatste zestien van het miljardenbal. De achterstand van de Portugezen op Juventus is met een uitwedstrijd tegen Barcelona nog op het programma één punt.

Juventus – Barcelona 0-0

Barcelona begon in Turijn zonder Lionel Messi, die vermoedelijk met het oog op de competitiekraker van komend weekeinde tegen Valencia aanvankelijk op de bank gehouden werd door trainer Ernesto Valverde. Zonder de Argentijnse superster was Barça echter wel de bovenliggende partij in de eerste helft. Na een lastig begin kreeg de ploeg de wedstrijd onder controle, wat na 22 minuten voetballen bijna leidde tot de openingstreffer. Een vrije trap van Ivan Rakitic schoot aan iedereen voorbij, waarna de bal de paal trof. Juventus loerde voornamelijk op de counter, maar wist Marc-André ter Stegen in een teleurstellende eerste helft nauwelijks te verontrusten.

Barcelona slaagde er op zijn beurt ook niet in het vele balbezit om te zetten in serieuze doelkansen, wat Valverde er tien minuten na de onderbreking toe deed besluiten Messi alsnog binnen de lijnen te brengen. De vedette deed na ruim een uur spelen voor het eerst van zich spreken met een vrije trap die rakelings over het doel van Gianluigi Buffon scheerde. Lucas Digne kon niet veel later alleen op de doelman af, maar liet na om zelf te schieten, waardoor een enorme mogelijkheid tenietging. Juventus stelde daar lang niets tegenover, maar was in de slotminuut toch nog dicht bij de zege. Een schot van Dybala werd echter uit de benedenhoek gehaald door Ter Stegen.

Sporting Portugal - Olympiacos Piraeus 3-1

Dost kreeg in de punt van de aanval het vertrouwen van coach Jorge Jesus en bewees andermaal zijn waarde voor Sporting. De Oranje-international kroop in de slotfase van de eerste helft bij een voorzet vanaf de rechterflank van Gelson Martins intelligent voor directe tegenstander Alberto Botía en gaf Silvian Proto vervolgens het nakijken van dichtbij: 0-1.

De thuisploeg pakte daarna onmiddellijk door en wist zijn voordelige marge twee minuten voor rust nog te verdubbelen. Bruno César zette goed door en rondde voorts af met een laag schot. Sporting had vervolgens niets meer te duchten van het bezoek uit Griekenland en sloeg halverwege de tweede helft ook nog voor een derde maal toe. Opnieuw Dost kon scoren, ditmaal met een kopbal uit een hoekschop. Vadis Odjidja-Ofoe redde de eer voor Olympiacos.