United verliest in slotfase; prachtgoal Griezmann bij mijlpaal Strootman

Manchester United heeft woensdagavond nipt verloren van FC Basel. In Groep A, waarin CSKA Moskou eerder op de avond Benfica versloeg (2-0), moest de Engelse grootmacht vlak voor tijd een tegentreffer incasseren. In Groep C wordt het de laatste speelronde ook spannend, want een 2-0 winst van Atlético Madrid op AS Roma zorgt ervoor dat beide ploegen nog kunnen doorstoten naar de knock-outfase.

FC Basel - Manchester United 1-0

De ploeg van José Mourinho domineerde in het eerste bedrijf, met een hoofdrol voor Daley Blind. De Oranje-international gaf tweemaal een voorzet op Marouane Fellaini, maar de Belg kon niet raak koppen. Daarvoor had Paul Pogba Romelu Lukaku al in stelling gebracht, maar de spits stuitte op doelman Tomas Vaclik. Ook Jesse Lingard, die zijn honderdste optreden namens the Red Devils meemaakte, mocht een poging wagen, maar ook hij kon het net niet vinden. Vlak voor rust hadden Fellaini en Marcos Rojo de mogelijkheid om voor de openingstreffer aan te tekenen, maar beiden troffen het aluminium.

United domineerde de eerste 45 minuten, maar na de onderbreking veranderde dat spelbeeld enigszins. De thuisploeg zette aan en onder anderen Renato Steffen, Dimitri Oberlin, Michael Lang en Geoffroy Serrey Die konden de inmiddels verdiende 1-0 op het scorebord zetten. De Zwiters verzuimden echter te scoren en ook Marcus Rashford kon aan de andere kant van het veld het leer niet achter de doelman deponeren. In de laatste minuut scoorden de Zwitsers alsnog via Lang, waardoor Basel zicht houdt op overwintering in de Champions League.

Atlético Madrid - AS Roma 2-0

De beginfase was voor het bezoek in het Wanda Metropolitano, met kleine kansen voor Edin Dzeko en Gerson Santos da Silva. Daarna raakte Atlético op stoom: Yannick Ferreira Carrasco schoot in het zijnet, Alisson redde knap op een kopbal van Koke en Antoine Griezmann kon een voorzet van Carrasco niet toucheren. Augusto Fernandez dacht even dat hij met zijn goal vijf minuten voor het rustsignaal de ban brak, maar scheidsrechter Björn Kuipers had reeds gefloten voor een geconstateerde handsbal.

Kevin Strootman mocht na een uur spelen in het veld komen voor Lorenzo Pellegrini en met deze invalbeurt kwam het aantal optredens van de Oranje-international in Romeinse dienst op honderd stuks. In de tweede helft werd Atlético echter sterker en nadat Fernando Torres nog miste, kon Griezmann op sublieme wijze Alisson verschalken. De Franse spits liep zich goed vrij in het zestienmetergebied en rondde een vlotte aanval van los Colchoneros af met een halve omhaal. Bruno Peres kon tien minuten voor tijd met een tweede gele kaart inrukken en vijf minuten later besliste Kevin Gameiro het duel met een knappe goal.