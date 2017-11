Conte woedend: ‘Dit gebeurt voor de tweede keer in anderhalf maand tijd’

Chelsea won woensdagavond met speels gemak van Qarabag FK in de Champions League (0-4) en de ploeg van Antonio Conte heeft zich zodoende geplaatst voor de knock-outfase van het miljardenbal. Toch is de Italiaan niet te benijden, want the Blues hebben volgens de manager allesbehalve een goede voorbereiding op de kraker tegen Liverpool komende zaterdag.

"Zoals jullie allemaal weten is dit al de tweede keer dat er 'iets' gebeurt dat niet positief is voor het Engels voetbal. Zoals jullie weten is de Premier League erg zwaar. Er zijn zes topteams die vechten voor de titel. Ik wil niet klagen, maar de realiteit is dat het voor de tweede keer gebeurt in anderhalf maand tijd", foetert Conte, geciteerd door Goal, over het drukke schema van Chelsea.

De Engelse topclub landt donderdag rond vier uur 's ochtends in Engeland en zodoende is er nog maar één trainingssessie mogelijk voordat de wedstrijd tegen Liverpool begint. "We moeten vijfenhalf uur reizen en één dag rusten en ons dan nog eens voorbereiden op de wedstrijd tegen Liverpool, nóg een grote wedstrijd net als toen tegen Manchester City."

"Ik wil dit niet als excuus gebruiken, maar dit is de realiteit. Ook de media en mensen van de televisie moeten dit probleem aankaarten, omdat het echt vreemd is. De spelersgroep toont fantastische karakter, we reageren altijd positief. Ik ben een trotse manager, omdat ze geweldige toewijding tonen en vechten, ondanks alle moeilijkheden", besluit Conte.