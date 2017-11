‘Wij geloven dat hij bij PSV een mooie carrière tegemoet gaat’

PSV heeft de eenzijdige optie in het contract van Albert Gudmundsson gelicht, waardoor de rechtsbuiten nu tot de zomer van 2019 onder contract staat in Eindhoven. De club heeft dat nieuws niet bevestigd, maar zaakwaarnemer Laurens Melotte laat aan het Eindhovens Dagblad wél weten dat de verbintenis is verlengd.

Melotte voegt daaraan toe dat zijn twintigjarige cliënt gelukkig is bij PSV, ondanks dat hij pas vijf keer in actie kwam in het eerste elftal van trainer Phillip Cocu. “Albert ziet het zitten bij PSV. Hij beseft ook dat hij nog de nodige stappen moet zetten om een vaste plek in het eerste elftal te krijgen.”

“Na dit seizoen is het mogelijk dat een aantal aanvallers vertrekt en komen er misschien wel meer kansen voor hem. Hij heeft dan hopelijk de stappen kunnen zetten en kansen gekregen om er vanaf dat moment ook te staan. Wij geloven nog altijd dat hij bij en via PSV een mooie carrière tegemoet gaat”, zo wordt de begeleider geciteerd.