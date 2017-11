Italië mogelijk toch naar WK door uitsluiting Peru

Maximiliano Olivera staat in de hevige belangstelling van Trabzonspor. De Uruguayaanse vleugelverdediger ligt momenteel nog tot medio 2021 vast bij Fiorentina. (Tuttosport)

Jordan Larsson kan NEC weer verlaten voor een terugkeer naar Zweden. Technisch directeur Remco Oversier meldt dat verschillende clubs uit zijn thuisland interesse hebben in de zoon van Henke Larsson. (de Gelderlander)