‘Of dat bij de KNVB is? Ik ben ambitieus, zonder twijfel’

Gerard Nijkamp was vorig jaar zomer in beeld om de nieuwe technisch directeur te worden van de KNVB, maar Hans van Breukelen kreeg uiteindelijk de voorkeur. Als de voetbalbond nu opnieuw bij hem aanklopt, staat de bestuurder van PEC Zwolle open voor een samenwerking.

“Ik ben ambitieus, zonder twijfel. Vooralsnog kan ik mijn ambities verwezenlijken bij deze mooie club”, zegt Nijkamp in Voetbal International. “Natuurlijk komt er ook een dag dat ik mijn vleugels uitsla. Of dat bij de KNVB is? In media gaat het vooral om grote namen. Fred Rutten, Louis van Gaal, Guus Hiddink... Gerard Nijkamp is geen naam.”

De 44-jarige Nijkamp voegt eraan toe dat de KNVB onder meer voor Van Breukelen koos omdat hij ‘meer een gezicht’ is dan hijzelf: “Gelukkig hebben de mensen met wie ik destijds aan tafel zat, later gezegd dat het een fout was.” Nijkamp werkte eerder bij onder meer Al-Rayyan, Al-Ahli en Wijhe ’92.