Mourinho: ‘Weken ging het erover, nu is het weer waarom hij niet speelt’

Henrikh Mkhitaryan begon overtuigend aan het huidige seizoen, maar de vorm van de Armeniër is de afgelopen weken een beetje ingezakt. Afgelopen weekend moest hij vanaf de tribune toekijken hoe Manchester United met 4-1 afrekende met Newcastle United en José Mourinho geeft aan dat dat in de toekomst vaker voor zou kunnen komen.

“Het verhaal is altijd hetzelfde. Op sommige posities heb je veel opties als er geen blessures zijn. We hebben op dit moment Paul Pogba, Marouane Fellaini, Ander Herrera, Nemanja Matic en Scott McTominay”, begint de Portugees op een persconferentie. “Dus ik kan me voorstellen dat jullie mij volgende week vragen: ‘Waarom speelt deze speler niet?’”

“Micki speelde niet omdat we veel andere opties hadden voor die wedstrijd. Ik besloot om Marcus Rashford en Anthony Martial samen te laten spelen. Wekenlang was de vraag: ‘Waarom spelen zij niet samen?’ Nu is de vraag weer waarom Micki niet speelt. Het antwoord is simpel: tot de regels worden veranderd kan ik maar elf spelers opstellen”, sluit Mourinho af.