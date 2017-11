Fans koken voor hongerige voetballers: ‘Ze zijn uit hun huis gezet…’

VLADIVOSTOK - Vier dagen voor Kerst valt mogelijk het doek voor Luch-Energiya. De club uit Vladivostok kampt met een schuld van ruim 3,7 miljoen euro en hoort op 21 december of men failliet gaat of niet, zo heeft men bevestigd tegenover persbureau TASS. Ondertussen worden spelers vanwege financiële problemen uit hun huis gezet en moeten zij gevoed worden door de supporters.

Door Gijs Freriks

Begraafplaats

De tweede afdeling van Rusland, de Football National League (FNL), wordt ook wel een ‘kladbishche’ genoemd, een begraafplaats voor voetbalclubs. Mede door de hoge kosten van de lange vluchten die moeten worden afgelegd, vallen verenigingen bij bosjes om en Luch-Energiya lijkt de volgende te worden. De club heeft sinds kort wel een nieuwe hoofdsponsor, het steenkoolbedrijf Aqua-Resources, maar het is zeer twijfelachtig of die in staat is alle schulden op tijd weg te werken. Een deel van de schulden betreft achterstallige salarissen, want de selectie is al vier maanden niet meer betaald en wilde onlangs daarom in staking gaan tegen FK Khimki (4 november, 1-1). “We wilden na het beginsignaal uit protest een minuut lang niets doen, maar daar ging Khimki niet mee akkoord. Het lijkt erop dat hun coach geen zin had om zo te winnen. Maar we moesten toch íets doen”, aldus middenvelder Dmitri Malyaka tegen Sport-Express.

De Luch-spelers besloten uiteindelijk om vijftien minuten te laat uit de kleedkamer te komen waardoor de wedstrijd niet op tijd kon beginnen. “Het kookpunt is al even bereikt”, aldus Malyaka, die van plan is om naar het Dispute Resolution Chamber (DRC, de geschilbeslechtende instantie van de FIFA) te stappen als hij niet snel betaald krijgt. “Ik heb een klein kind, wat moet ik anders?” Tegelijkertijd beseft Malyaka, die uit de jeugdopleiding van Spartak Moskou komt, dat er ploeggenoten zijn die het nog zwaarder hebben. “Sommige jongens zijn uit hun appartementen gezet omdat ze de huur niet meer konden betalen. Geen geld meer voor een appartement, moet je nagaan. Die spelers wonen nu op het trainingscomplex. Voetbal is leuk, maar je kunt pas goed voetballen als de rest ook klopt, zoals huisvesting…”, aldus de 27-jarige Malyaka.

Liften

“Bij veel clubs zijn betalingsachterstanden, bij Kuban Krasnodar ook. Maar zij hebben tenminste nog een normaal trainingscomplex, krijgen de spelers te eten en kunnen ze gewoon naar uitwedstrijden vliegen. Wij niet. Wij gaan soms pas 35 uur ná een uitwedstrijd naar huis omdat die vlucht goedkoper is, en dan ook nog met twee tussenstops. Dan heb je gewoon geen leven. Soms worden we het spelershotel uitgezet omdat de kamers niet zijn betaald. Dan hangen we zes, zeven uur rond op het vliegveld en dan denken we: moeten we onze tickets niet gewoon zelf betalen? Het is niet voor te stellen. Wat er mis is met het trainingscomplex? Nou, het is het gebouw waar we verzamelen en omkleden en vanwaar we naar de training gaan, maar daar is alles mee gezegd. We kunnen er niet revalideren, er zijn geen medicijnen, de koelkast werkt niet, op tafel staat enkel een potje zout en we kopen onze zalf zelf… We kopen zelfs thee van ons eigen geld.”

“Na een training is het goed om hete thee te drinken, maar zelfs dat moeten we dus zelf regelen”, gaat Malyaka verder. “Voor een wedstrijd hebben we niets te eten. We eten thuis of nemen macaroni en kip mee. Begrijp me goed: ik zeg niet graag hoe arm en ongelukkig we zijn, want het is ook onze schuld dat we dit zo lang getolereerd hebben. Wij blijven ook wel vechten en hopen dat de fans terugkeren op de tribunes, maar we willen wel dat de gouverneur naar ons luistert en ons helpt. Je kunt Luch niet kapot laten gaan, want hier houden ze van voetbal. Dat zag je wel toen Luch in de Premjer Liga speelde, toen zat het stadion tot de nok toe vol.” Voor de supporters van Luch lijkt de hele situatie een herhaling van zetten, want De Tijgers kampen al jaren met financiële problemen. Pas in maart 2017 had de club alle salarissen over het jaar 2016 aan de spelers uitgekeerd.

Zoals gezegd vormen de reizen naar uitwedstrijden een van de grootste kostenposten voor de clubs in de FNL. Soms is er gewoon geen ene cent meer voor zo’n uitduel. Zo verzocht de clubleiding van Luch de spelers in november 2016 om op eigen kosten naar Moskou te vliegen. De spelers zouden vervolgens per bus naar Voronezh afreizen voor een competitieduel, maar de club bleek deze bus niet te kunnen betalen en dus wachtte de spelersgroep op luchthaven Sheremetyevo tevergeefs op hun vervoer. Al liftend wisten zij het stadion van Fakel Voronezh te bereiken, na een reis van in totaal dertig uur. Het is slechts een van de voorbeelden waaruit blijkt dat onder meer Luch grote problemen heeft om uitwedstrijden te kunnen spelen. Malyaka speelde toen nog niet voor Luch, maar ook hij weet inmiddels als geen ander dat de reizen naar uitwedstrijden een groot probleem vormen.

Soep en pasta

“Soms vliegen we niet als team, maar in groepjes van vijf omdat dat goedkoper is. Kun je het je voorstellen?”, aldus Malyaka. “Dan lig je te slapen en word je om twee uur ’s nachts gebeld met de mededeling dat ze over een half uur vertrekken en dat je dus razendsnel de bus moet pakken om op tijd te komen.” Rechtsbuiten Anton Kilin sluit zich bij de woorden van zijn medespeler aan: “We willen allemaal spelen, maar in deze omstandigheden gaat dat niet. Sommige spelers blijven dan ook gewoon thuis als ze ’s nachts worden opgebeld…” Een van die spelers is Oliver Praznovsky, een 26-jarige centrale verdediger uit Slowakije die afgelopen zomer transfervrij overkwam van GKS Katowice uit Polen. Hij woont op het trainingscomplex omdat hij huur niet meer kon betalen en slaat de meeste uitwedstrijden over omdat hij niet wordt betaald.

“Hij is naar Rusland gekomen om geld te verdienen, maar heeft hier nooit geld gezien. En onze tweede legionair (buitenlander, red.) hebben we al tijden niet meer gezien. Hij zit al anderhalve maand thuis omdat de club zijn vergunning niet heeft geregeld. De directeur zien we nooit. Ik denk dat veel spelers naar de arbitragecommissie zullen stappen en dat veel spelers vertrekken, want dit is een serieuze zaak. Er zijn voetballers uit hun appartementen gezet”, aldus aanvaller Kilin, die verwijst naar onder anderen Praznovsky. Toen de fans hoorden dat een aantal voetballers tegenwoordig op het trainingscomplex wonen, boden tien supporters de helpende hand. “We hebben na een training een diner georganiseerd: we hebben soep gekookt en pasta klaargemaakt. Als het nodig is, doen we dit vaker”, schreef fan Elena Murovskaya op VKontakte.

“Voor ons was het alsof we het geween van een kinderziel hoorden, daarom besloten wij om de voetballers te helpen”, viel er verder in haar reactie te lezen. “Ze maakten niet alleen soep voor ons, maar brachten ook thee en koffie mee”, aldus Kilin. “We zijn blij dat ze ons steunen en begrijpen. Ze hebben onze situatie nu van dichtbij meegemaakt en ik hoop dat ze vaker komen. Wij spelen immers voor hen.” De nieuwe hoofdsponsor, Aqua-Resources, heeft toegezegd de financiële problemen op te lossen, maar daar staat tegenover dat de clubkleuren en zelfs de naam van de club mogelijk veranderd worden. “Maar dat is van latere zorg. Het belangrijkste is dat jullie weer goed gaan spelen”, zou gouverneur Andrei Tarasenko van kraj Primorski gezegd hebben.

Dat presteren gaat Luch overigens aardig af, want de laatste wedstrijd voor de winterstop werd afgelopen vrijdag met 4-2 gewonnen van Tyumen. Daardoor staan de geelhemden niet langer in de degradatiezone van de FNL. Bovendien kan Luch zich op 1 maart kwalificeren voor de halve finale van de beker als men weet af te rekenen met FK Tosno. “Ik wil graag dat er een Europese topclub naar Vladivostok komt. Ik denk dat we de Europacup kunnen bereiken, daar hoeven we enkel de beker maar voor te winnen”, glimlachte assistent-trainer Aleksandr Tikhonovetsky onlangs. Mocht Luch inderdaad de beker van Rusland winnen, dan zou dat zeker in het licht van alle financiële problemen een stunt van jewelste zijn. Vooralsnog is 1 maart echter niet de belangrijkste datum voor Luch. Dat is namelijk 21 december, de dag waarop het faillissement over Luch kan worden uitgesproken.