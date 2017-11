Van Marwijk duidelijk: ‘In alle gevallen op mijn voorwaarden’

Bert van Marwijk moest twee maanden geleden het veld ruimen bij Saoedi-Arabië, maar de opvolger van de Nederlandse bondscoach heeft het niet lang volgehouden in het Midden-Oosten. Woensdag werd bekend dat Edgardo Bauza het veld moet ruimen en voor Van Marwijk komt dat nieuws niet als een verrassing.

“Via mijn staf en de mensen met wie ik nauw heb samengewerkt, begreep ik al dat het erg slecht ging, en ik kreeg ik in grote lijnen wel mee wat er speelde”, legt Van Marwijk uit in gesprek met het Algemeen Dagblad. De voormalige bondscoach van de Saoediërs geeft aan dat er onder zijn leiding twee jaar lang een duidelijke koers is uitgezet, waar onder Bauza rigoureus mee werd gebroken.

Van Marwijk maakte twee maanden geleden plaats voor Bauza nadat kwalificatie voor het WK veilig was gesteld. Stroeve onderhandelingen over een nieuw contract lagen daaraan ten grondslag, maar de Nederlandse trainer sluit een rentree niet bij voorbaat uit: “We hebben twee jaar hard gewerkt om dat WK te halen.”

“Dat werk hebben we niet af kunnen maken, dat lijkt me duidelijk. Maar in alle gevallen doe ik het alleen op mijn voorwaarden. Ik heb twee maanden geleden precies aangegeven wat mijn visie was, welke eisen ik stelde aan de voorbereiding en aan de invulling van de staf. Daar denk ik nu niet opeens anders over. Ze weten exact wat ik wil, dus ik wacht het gewoon rustig af”, laat hij weten.