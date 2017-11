Opvolger Bert van Marwijk na twee maanden op straat gezet

Edgardo Bauza is niet langer de bondscoach van Saoedi-Arabië. De Argentijn, die Bert van Marwijk in september opvolgde, is na vijf duels op straat gezet, zo meldt de Saudische bond woensdagmiddag. Het besluit volgt kort na twee oefennederlagen tegen Portugal (3-0) en Bulgarije (1-0).

Bauza werd aangesteld na het vertrek van Van Marwijk, die het niet eens kon worden met de bond over een nieuwe verbintenis. Van Marwijk loodste het land voor het eerst sinds 2006 naar het WK. De Nederlander en de bond verschilden naar verluidt van mening in hoe Van Marwijk zijn functie moest bekleden; zo eiste de bond onder meer dat de trainer vaker in Saudi-Arabië moest zijn.

Voor Bauza komt er voor de derde keer in twee jaar tijd een einde aan een periode als bondscoach, aangezien eerdere dienstverbanden bij Argentinië en de Verenigde Arabische Emiraten ook misliepen. "Na twee trainingskampen, vijf vriendschappelijke wedstrijden en een studie naar zijn werk heeft de Saudische bond deze beslissing genomen ten bate van het nationale elftal", zo klinkt het.