‘De CL heeft ook invloed, dat zijn toch weer extra wedstrijden op hoog niveau’

Feyenoord beleefde vorig seizoen met de winst in de landstitel een droomseizoen, maar vooralsnog lijkt de ploeg van Giovanni van Bronckhorst dat succes niet te kunnen kopiëren. Oud-spits Michael Mols geeft op het Fashion Player 2017-gala van Life After Football in gesprek met Omnisport echter aan dat hij zijn voormalige ploeg nog niet kansloos acht.