‘Toen wisten we dat er spelletjes werden gespeeld, onze dubbeldekker zat klem’

Ryan Thomas speelde onlangs met Nieuw-Zeeland een tweeluik tegen Peru om een ticket voor het WK van volgend jaar af te dwingen en moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in de Zuid-Amerikanen. In Peru werden de Nieuw-Zeelanders slachtoffer van psychologische oorlogsvoering, waarbij de Peruvianen er alles aan deden om de tegenstander te intimideren.

Volgens Thomas begon de ellende toen duidelijk werd dat de ploeg op de afgesproken tijd niet in Lima kon landen en dus een tussenstop moest maken in Chili. De reis naar het stadion was daarna ook veelbewogen: “Toen wisten we dat er gewoon spelletjes werden gespeeld. Onze dubbeldekker zat ineens klem, want hij was te groot om onder de tunnel door te kunnen. Uiteindelijk zijn we het laatste stukje maar gaan lopen”, blikt de middenvelder van PEC Zwolle terug in gesprek met de Stentor.

Ook in hun hotel werden de Nieuw-Zeelanders geen moment met rust gelaten en vlogen er continu vliegtuigen met de Peruaanse vlag over: “Het was ongelooflijk. Ze haalden alles uit de kast. Er werd ook de hele tijd vuurwerk afgestoken. We wilden nog een dutje doen voor de wedstrijd. Dat is uiteindelijk een heel korte geworden.” Thomas vindt echter dat Peru het uiteindelijk meer verdiende om zich te kwalificeren: “Peru komt het toe, omdat ze beter waren en al 35 jaar wachten op een WK.”