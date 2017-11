‘PSG drijft zeker de spot met FFP, maar voetbalhistorie kan je niet kopen’

Celtic gaat woensdagavond op bezoek bij Paris Saint-Germain in de Champions League en de Schotten weten bij voorbaat al dat het lastig gaat worden tegen de Franse topclub. Manager Brendan Rodgers erkent dat alle ogen op PSG gericht zijn, maar stelt dat er bij de club van trainer Unai Emery nog altijd iets ontbreekt wat Celtic wél bezit, namelijk een rijke voetbalhistorie.

"PSG probeert voetbalhistorie te creëren, maar dat duurt een aantal jaren", aldus de oefenmeester, geciteerd door de Scotsman. "De warmte die van clubs als Barcelona uitgaat, die gaat terug tot aan Johan Cruijff, toen hij er was. En Rinus Michels, zij creëerden iets. Dát is geschiedenis. Je kunt historie niet kopen, het gaat om prijzen pakken. Als je nu denkt aan PSG, denk je inderdaad aan de geweldige aanvalslinie, waarschijnlijk de meest fantastische in het hedendaagse voetbal."

"Maar dat blijft alleen hangen als ze titels winnen. Dan gaan kinderen en anderen je steunen, dat is hoe het gaat in de sport. Heeft Celtic iets dat je niet kan kopen aangaande historie? Absoluut. Maar we kunnen nooit wedijveren met PSG wat betreft de financiën. Laten we over twintig jaar maar weer praten over PSG en zien wat ze hebben bereikt", zegt Rodgers, die stelt dat de Financial Fair Play-regels ter discussie staan door de handelswijze van onder meer les Parisiens.

"PSG drijft zeker de spot met FFP, want het is moeilijk te achterhalen waar de 'Fair Play' zit als je een ontsnappingsclausule van 222 miljoen euro (Neymar, red.) licht. Maar in die discussie wil ik niet weer verzanden, want er zijn zoveel rijke clubs. Nu heb je landen die zich ontfermen over clubs, niet alleen rijke eigenaren. Het grote geld vandaag de dag in het voetbal is astronomisch en veel mensen, spelers en fans profiteren ervan, maar we moeten de regels wel zo goed mogelijk handhaven."