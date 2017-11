Robben: ‘Graag zelfs, hij weet wat er in het voetbal wordt gevraagd’

Bayern München nam onlangs afscheid van Carlo Ancelotti en strikte vervolgens de 72-jarige Jupp Heynckes om het seizoen af te maken. Onder leiding van de ervaren trainer begint het weer te lopen bij der Rekordmeister en Arjen Robben hoopt dat het niet bij dit seizoen zal blijven.

“Alles is mogelijk, natuurlijk kunnen wij ons dat voorstellen. Graag zelfs! Het gaat nu erg goed en als iemand de club kent, is hij het”, laat de aanvaller weten aan BILD. “Hij weet ook wat er in het hedendaagse voetbal gevraagd wordt, alles gaat goed. Ik weet niet wat hij denkt, of wat de verdere plannen van de club zijn.”

Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge houdt zich echter voorlopig op de vlakte: “Toen Jupp hier kwam, hebben we duidelijk gemaakt wat voor termijn we in gedachten hebben en dat is niet veranderd. Ik hou me dus ook bij de dingen die we intern hebben afgesproken. Hij heeft zonder twijfel een geweldig effect gehad. Het team is stabiel, ze spelen goed en je ziet het plezier. We doen het goed in drie competities en winnen niet alleen, maar spelen ook goed voetbal.”