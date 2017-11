Van Gaal: ‘Ik hoop dat hij de CL wint, maar ben bang van niet’

Manchester City wist zich dinsdagavond in de slotfase te ontdoen van Feyenoord door een goal van Raheem Sterling (1-0), waardoor the Citizens dit seizoen alles nog hebben gewonnen in de Champions League. Ook in de Premier League staat de ploeg van manager Josep Guardiola fier bovenaan en Louis van Gaal erkent dat de Engelse grootmacht imponeert.

De momenteel clubloze trainer is het echter niet eens met onder anderen Sofyan Amrabat, die na afloop van het duel in het Etihad Stadium claimde dat City momenteel het beste team ter wereld heeft. "Ze hebben een voorhoede die heel veel kan en een middenveld van spelers die mensen voor de keeper kunnen zetten", analyseert de voormalig trainer van onder meer Manchester United bij Ziggo Sport.

"Dus ze maken over het algemeen meer doelpunten dan de tegenstander. Maar tegen tegenstanders van betere kwaliteit denk ik dat hun verdedigende kwaliteit niet zo geweldig is", aldus Van Gaal, die Guardiola de Champions League-winst gunt: "Ik hoop voor Pep dat hij de Champions League wint, met dit voetbal ook, want dat vind ik knap, maar ik ben bang van niet."