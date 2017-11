Pupil baalt van keuze Pochettino: ‘Ik kookte van woede, dat zeker’

Arsenal won zaterdagmiddag de beladen Noord-Londense derby tegen Tottenham Hotspur (2-0). Danny Rose, die dinsdag namens the Spurs wel in actie kwam tegen Borussia Dortmund (1-2 winst), werd door manager Mauricio Pochettino gepasseerd bij het treffen tegen the Gunners en daar was de 27-jarige verdediger absoluut niet blij mee.

"Er was geen ruzie", zegt de linksback, die in verband wordt gebracht met een vertrek bij Tottenham, in gesprek met de London Evening Standard. "Er was geen woordenwisseling, geen confrontatie. Ik kookte van woede, dat zeker. Maar het moge duidelijk zijn dat elke speler niet blij is als hij niet meedoet in de grootste wedstrijd van het seizoen. Maar nogmaals, er was geen ruzie of een harde tweestrijd."

"Er zijn veel berichten over wat er zou zijn gebeurd, maar ze kloppen niet. En of ik er nou bij was geweest in het Emirates Stadium of niet, iedereen verliest de realiteit uit het oog dat ook ík de scheidsrechter of de grensrechter niet had kunnen behoeden van het nemen van slechte beslissingen waardoor we goals tegen kregen”, aldus Rose, die vertrouwen houdt in Pochettino: "Onder deze manager hebben we altijd een goed november en december gehad, ik hoop dat ik daar dit jaar ook onderdeel van mag uitmaken."