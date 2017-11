Xavi enthousiast: ‘Ik heb hem zien spelen, hij zou goed bij Barcelona passen’

Leon Goretzka beschikt over een aflopend contract bij Schalke 04 en dat heeft de middenvelder al interesse opgeleverd van clubs als Bayern München, Liverpool, Tottenham Hotspur en Arsenal. Barcelona lijkt vooralsnog echter het meest werk te maken van de komst van de Duits international en de Catalanen zouden inmiddels de gesprekken al hebben geopend.

Clubicoon Xavi meent dat Goretzka een goede aanwinst zou zijn: “Ik heb hem zien spelen en ik denk dat hij een erg goed niveau heeft. Hij zou in ieder team kunnen spelen en ik denk dat hij goed bij Barcelona zou passen”, antwoordt de middenvelder van Al Sadd op een vraag van het Duitse persbureau SID.

Goretzka is aan het einde van het seizoen gratis over te nemen, maar in het geval van een transfer in januari zullen die Knappen nog wel een vergoeding willen zien. Xavi is in ieder geval onder de indruk van de potentie van de 22-jarige middenvelder: “Hij is een jonge speler. Duitsland heeft altijd goede voetballers gehad en Goretzka is daar eentje van.”