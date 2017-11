Verbeek: ‘Ze hanteren daar nog de doodstraf, ik heb ook mijn principes’

Gertjan Verbeek zat in de periode tussen zijn ontslag bij VfL Bochum halverwege juli en zijn aanstelling bij FC Twente eind oktober werkloos thuis, maar had in die tijd niet te klagen over belangstelling. Naast Erzgebirge Aue uit de 2. Bundesliga en een aantal Belgische makelaars werd de huidige trainer van de Tukkers ook gepolst door Tin-Tin uit de Iraanse hoofdstad Teheran.

“Die mensen vroegen of ik direct op het vliegtuig kon stappen, want ze wilden de deal binnen een week afronden.”, legt hij uit in gesprek met Voetbal International. Verbeek nam daarna met zijn vriendin eerst plaats voor de computer om informatie in te winnen over club en land: “Na twee uur waren we er wel uit. Mijn vriendin zag het sowieso niet zitten en ik daardoor ook niet. Ik heb ook nog bepaalde principes.”

“Ze hanteren in Iran bijvoorbeeld nog steeds de doodstraf, je kan zomaar worden opgepakt en zonder proces gevangen gezet en vrouwen mogen in Iran niet eens de tribune op. Kortom: de democratie is daar ver weg.” Hij vindt dan ook dat een trainer zulke zaken best mee mag nemen in zijn overwegingen: “Om die reden hebben we vorig jaar met VfL Bochum bijvoorbeeld ook een trainingskamp in Turkije geannuleerd. Dan maar wat meer geld kwijt door naar Spanje uit te wijken.”