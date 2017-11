Van Gaal weet niets van rentree in Premier League

Christopher Nkunku gaat Paris Saint-Germain in de komende transferperiode waarschijnlijk op huurbasis verlaten. De twintigjarige middenvelder komt nauwelijks in de plannen voor van trainer Unai Emery. (Maxifoot)

(The Times)

Thibaut Courtois heeft de contractbesprekingen met Chelsea stopgezet omdat hij net zoveel wil verdienen als David de Gea. Zijn collega bij Manchester United strijkt 225 duizend euro per week op. (The Times)

Unai Emery heeft bevestigd dat Paris Saint-Germain bezig is met de komst van Wendel. De twintigjarige middenvelder speelt nu nog voor Fluminense. (Diverse Franse media)