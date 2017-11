Barcelona afgetroefd: ‘Zij wilden niet zo ver gaan als Liverpool’

Naby Keïta maakt komende zomer de overstap van RB Leipzig naar Liverpool, maar had ook voor Barcelona kunnen spelen. De Catalanen wilden de verdedigende middenvelder graag overnemen, maar volgens Leipzig-bestuurder Oliver Mintzlaff niet zo graag als Liverpool. De club uit de Bundesliga werkte niet graag mee aan het vertrek van Keïta, maar ging uiteindelijk toch overstag toen the Reds akkoord gingen met de de vraag om hem dit seizoen nog bij Leipzig te laten spelen.

RB Leipzig komt dit seizoen voor het eerst in actie in de Champions League en mede daarom wilde de club Keïta niet laten gaan. Vorig seizoen maakte hij grote indruk, ook op Barcelona. Uiteindelijk wist Liverpool de Catalanen af te troeven. De inzet van Jürgen Klopp was daarin van grote waarde. “Dat klopt”, bevestigt Mintzlaff tegenover ESPN. “Zeker ook omdat Barcelona ook interesse in hem had. Dat heeft Barcelona aan ons bevestigd. Maar zij gingen niet zo ver als Liverpool.”

De afkoopsom van Keïta bij Leipzig is 55 miljoen euro, maar hij vertrekt voor een hoger bedrag naar Anfield. “Hij wilde deze transfer afgelopen zomer maken. Maar Ralf Rangnick (sportief directeur, red.) vertelde hem dat we toen geen spelers meer zouden verkopen. Als we hem hadden laten gaan, dan zouden andere spelers misschien hetzelfde idee hebben gehad.”