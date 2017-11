‘Zouden er in de Jupiler League geen betere keepers te vinden zijn?’

De afgelopen speelronde in de Eredivisie stond bol van doelpunten, eigen doelpunten en doelpunten door fouten van keepers. Jeroen Houwen kende bij Vitesse een pijnlijk debuut, Brad Jones ging vlak voor tijd tegen VVV-Venlo in de fout en Mark Birighitti kreeg er bij NAC Breda tegen Ajax acht om zijn oren. Ronald Waterreus leeft mee met de blunderende keepers.

“Ik vraag me af hoe het verder moet met die arme jongen van Vitesse”, schrijft Waterreus in zijn column voor Voetbal International. Een verre terugspeelbal van Fankaty Dabo belandde in het doel van de Arnhemmers. Na afloop gaf hij aan dat hij de bal niet pakte, omdat hij dacht dat hij dan rood zou krijgen. “Voordat hij er erg in heeft, ligt dat ding al in de touwen. En dan geeft deze Jeroen Houwen later ook nog een onhandig interviewtje, wat óók weer een eigen leven gaat leiden. Als oud-keeper heb ik met hem te doen. Ik vraag me echt af wat zo'n debuut betekent voor de psyche van zo'n jongen. Hopelijk heeft Vitesse een goeie mental coach rondlopen.”

Waar Jones vorig seizoen een van de uitblinkers was bij Feyenoord, is hij dit seizoen verre van een steunpilaar. Hij voelt de hete adem van Kenneth Vermeer in zijn nek. “Hij was vorig jaar een van de drie belangrijkste spelers bij Feyenoord, ik heb echt van hem genoten, maar dit seizoen vind ik Jones symptomatisch voor het verval van die ploeg. Iedereen weet dat die man in zijn leven dingen heeft meegemaakt die al het andere overstijgen”, aldus Waterreus, doelend op het overlijden van het zoontje van Jones zes jaar geleden. “We hebben zaterdag nog die sfeeractie van het publiek gezien, een prachtig moment van warmte en genegenheid. En uitgerekend op dezelfde avond toont Jones aan waarom Giovanni van Bronckhorst hem niet langer kan laten staan.”

Birighitti werd vlak voor het sluiten van de transfermarkt aangetrokken door NAC Breda. De Australische keeper heeft het zwaar in de Eredivisie en moest zaterdagavond tegen Ajax liefst acht keer vissen. “Ik weet niet of iemand de mensen van NAC al heeft verklapt dat hij eigenlijk helemaal geen keeper is”, aldus Waterreus. “Zouden er nou werkelijk in de Jupiler League geen betere keepers te vinden zijn? Of desnoods in de Tweede of Derde Divisie? Ik geloof er helemaal niks van.”