Bosz gesteund door BVB-selectie: ‘Wij zijn als spelers verantwoordelijk’

Het hoofd van Peter Bosz bij Borussia Dortmund ligt op het hakblok. Dinsdagavond ging BVB opnieuw onderuit. Dit keer was Tottenham Hotspur met 1-2 te sterk, waardoor de Duitse topclub geen kans meer maakt op de volgende ronde in de Champions League. De druk op de schouders van Bosz neemt toe, maar de spelersgroep blijft de trainer steunen.

Dortmund begon het seizoen sterk, maar viel daarna ver terug. De prestaties zijn al wekenlang ondermaats en Bosz zelf gaf na afloop van het duel met the Spurs ook aan dat er komend weekend tegen Schalke 04 goed gepresteerd moet worden om zijn positie te behouden. “Wij staan achter de trainer”, zei aanvoerder Marcel Schmelzer dinsdagavond tegenover het Duitse Sky. “Hij stelt ons op, maar wij zijn als spelers verantwoordelijk. In de eerste helft hebben we laten zien dat we de absolute wil hadden om de wedstrijd te winnen. Dat gebeurt niet als je niet achter je trainer staat.”

“We moeten het als team beter doen. We staan met 1-0 voor, dat mag je niet weggeven”, vult ploeggenoot Mario Götze aan. “Als je ziet hoe we de doelpunten tegen krijgen, moeten we echt beter verdedigen. We moeten het onszelf aanrekenen dat we verloren hebben.”

Ook middenvelder Gonzalo Castro beseft dat de druk vanuit de media op Bosz is toegenomen. “Maar daar laten we ons niet door beïnvloeden”, stelde hij. “In de eerste helft hebben we goed gespeeld en hebben we laten zien dat we achter de trainer staan. Daarna gaven we het helaas weg. Als we wisten waar dat aan lag, hadden we er een paar weken geleden al iets aan kunnen doen.”