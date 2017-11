Buffon: ‘Bedankt, maar als middenvelder naar het WK gaan is geen goed idee’

Italië slaagde er vorige week niet in om zich te plaatsen voor het WK en daarmee kwam er meteen een einde aan de interlandloopbaan van Gianluigi Buffon, die eigenlijk na het mondiale voetbaltoernooi een punt achter zijn carrière wilde zetten. Beelden van een huilende Gigi gingen daarna de hele wereld over en lieten ook Ivan Rakitic niet onaangedaan.

“Ik wil dat Buffon in mijn plaats naar het WK gaat!”, grapte de middenvelder van Barcelona en Kroatië dinsdag tegen verslaggevers. “Wat hij in het voetbal heeft bereikt is uniek, veel meer valt er niet meer over te zeggen. Hij staat altijd in de sterkste elftallen en voetbal zonder hem zal niet hetzelfde zijn, het is erg zonde. Het is moeilijk uit te leggen hoe het is om na een wedstrijd naast hem te staan, maar ik zou het prachtig vinden als hij de kans krijgt om op nog een WK te spelen. Aan het einde van de wedstrijd tegen Zweden, wilde je met hem meehuilen.”

Buffon was er via Twitter snel bij om Rakitic te bedanken, maar gaat toch niet op het aanbod in: “Als keeper kan ik wellicht nog wel spelen, maar om nou in jouw plaats als middenvelder voor Kroatië lijkt me geen goed idee: dat zeg ik voor jouw bestwil! Alle grappen daargelaten, waren je woorden een mooi geschenk. Jij en Jordi Alba bedankt: mijn shirt wacht op je”, reageerde de doelman van Juventus, die Barcelona woensdagavond treft in de Champions League.