Toornstra genoot ondanks ‘zure’ nederlaag: ‘Dat was een kippenvelmomentje’

Feyenoord hield dinsdagavond lang stand op bezoek bij Manchester City en mocht tot aan de 88e minuut hopen op het eerste punt in de Champions League dit seizoen. Maar door een doelpunt van Raheem Sterling bleven de drie punten achter in het Etihad Stadium, stond Feyenoord weer met lege handen en is het, met nog een wedstrijd voor de boeg, uitgeschakeld in Europa. Jens Toornstra stond na afloop van de wedstrijd met gemengde gevoelens Goal te woord.

"Ik denk dat we goed gespeeld hebben. Uiteindelijk sta je met lege handen, dat maakt het wel zuur", aldus de middenvelder na afloop. "Tijdens de wedstrijd hebben we best weinig weggegeven. Dat maakt het erg jammer. Het was wel een perfecte aanval van City. Heel mooi, maar je baalt natuurlijk wel extra omdat het twee minuten voor tijd is en je zelf ook kansjes hebt gehad. Het is klote.”

Feyenoord werd in Manchester gesteund door een vol uitvak. Maar ook in de rest van het stadion zaten supporters van de regerend landskampioen verspreid. “Ze waren met heel veel en dat is echt super. Ze zaten volgens mij verdeeld over heel het stadion. Het was mooi en er werd na de wedstrijd ook lang voor ons geklapt. Dat was wel een kippenvelmomentje.”