BILD onthult gesprek Goretzka en Barcelona én contractdetails

Een delegatie van Barcelona heeft eerder deze maand, voor de interlandperiode, met het management van Leon Goretzka om de tafel gezeten, zo stelt BILD woensdag. De middenvelder beschikt over een aflopend contract met Schalke 04 en geniet eveneens interesse van Arsenal, Juventus, Bayern München en Liverpool.

Barcelona zou echter het voortouw hebben voorgenomen, al is niet duidelijk of het eventueel om een winterse of zomerse transfer gaat. Als Goretzka in januari van de hand wordt gedaan, ontvangen de Duits international en zijn zaakwaarnemer Jörg Neubauer liefst twintig procent van elke transfersom boven de 2,5 miljoen euro. Een transfersom van twintig miljoen euro zou een vergoeding van 3,5 miljoen euro betekenen.

Goretzka, 22 jaar, staat volgens BILD voor twee miljoen euro per jaar op de loonlijst van Schalke. Voor elk punt met de Bundesliga-club ontvangt hij een bedrag van veertienduizend euro en elk uitgediend contractjaar leverde een bonus van een kwart miljoen euro op. Zijn debuut als A-international leverde een premie van een ton op, evenals zijn vierde en zesde optreden voor Duitsland. Voor zijn tiende interland met die Mannschaft, in september, kreeg hij zelfs twee ton.

Bij Schalke sluit men echter niet uit dat Goretzka alsnog een nieuw contract tekent. "Ik denk dat als Schalke geen schijn van kans maakte op een langer verblijf, ik de eerste persoon ben die dat zou weten", zo stelt technisch directeur Christian Heidel. "Leon zal spoedig een beslissing nemen en wij zetten hem niet onder druk."