Vitessenaar uit Rotterdam-West: ‘Ik ben ontsnapt aan de drugs en criminaliteit’

Lassana Faye is dit seizoen de concurrent van Alexander Büttner en maakte in de wedstrijden die hij speelde een goede indruk. De negentienjarige vleugelverdediger groeide op in Rotterdam-West. In gesprek met de Gelderlander vertelt het talent dat de verleiding om het verkeerde pad op te gaan groot was, maar dat voetbal, vrienden en familie hem op het rechte pad hielden.

"Voetbal is mijn redding geworden", aldus Faye, die donderdagavond in Rome vanuit de basis start tegen Lazio. "In Rotterdam-West heb je de verlokkingen van het drugscircuit. De criminaliteit. Daar ontkomt niemand aan. Maar er is ook een andere weg. Die bewandel ik. Ik ben een voorbeeld voor de jeugd in de wijk. Dat realiseer ik me heel goed en daar moet ik ook naar handelen."

Makkelijk was het niet voor Faye, die tot 2012 in de jeugd van Sparta Rotterdam speelde en zich vervolgens tot 2016 jeugdspeler van PSV mocht noemen. "Er gebeurde veel in de wijk, maar met enkele vrienden zeiden wij altijd: zolang we blijven voetballen, blijven we uit de buurt van de problemen", aldus de linksback, die tegen Lazio de geschorste Büttner vervangt. "Natuurlijk was het zwaar, zo leven zonder geld als jeugdspeler van Sparta. Maar ik ben ontsnapt aan de drugs en de criminaliteit. Meer dan wat kattenkwaad overleg ik niet.”

Faye wil in Stadio Olimpico overeind blijven. "Ik sta altijd op het Spartaplein. Ja, ook in Rome. Het Stadio Olimpico is voor mij het plein", aldus Faye, die niet gepasseerd wil worden door zijn directe tegenstander . "Dat is een vernedering. Het is als leven en dood. Als ze mij voorbij lopen, nemen ze het eten van het bord van mijn familie. Op het veld vecht ik voor mij en hen. Ik kom hier niet om het gras te maaien. Ik wil in de basis staan. Dus hier moet het niet bij blijven.”