PSV blinkt uit op kunstgras: ‘Bij Excelsior ligt het er minder goed bij’

Kunstgras wordt door veel voetballers verafschuwd. De kunstgrasvelden van clubs uit de Eredivisie eindigen doorgaans onderaan in de veldencompetitie van de VVCS, en Ajax besloot reeds geen spelers meer te verhuren aan clubs die spelen op kunstgras. Clubs die hun wedstrijden afwerken op natuurgras hebben het vaak moeilijk op de ‘plastic’ ondergrond, al is dat niet het geval bij PSV. De Eindhovenaren lieten in de laatste elf competitiewedstrijden op de bekritiseerde ondergrond slechts vier punten liggen, zo berekende het Eindhovens Dagblad.

PSV pakte in de laatste twintig wedstrijden liefst 49 punten op kunstgras en het regionale dagblad noemt de ploeg van trainer Phillip Cocu dan ook de ‘kunstgraskampioen’. Ajax pakte 44 punten in de laatste 20 wedstrijden op het imitatiegras, terwijl Feyenoord met 32 punten uit de laatste twintig duels de meeste punten laat liggen. “We proberen wel voor elk duel goed te wennen aan de ondergrond”, reageert Cocu. “Dat doen we door de twee laatste trainingen altijd een substantieel deel van de tijd op kunstgras te werken.”

“Het is niet altijd gemakkelijk om de ondergrond na te bootsen omdat de kunstgrasvelden in de Eredivisie nogal verschillen”, aldus Cocu. “Bij PEC Zwolle rolde de bal zondag door de nattigheid prima, maar bij Excelsior ligt het er minder goed bij en kunnen de omstandigheden weer heel anders zijn."