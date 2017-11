Zondebok aangewezen na ‘Sevillistanbul’: ‘Het is ontzettend stom en naïef’

Er leek dinsdagavond geen vuiltje aan de lucht voor Liverpool, toen het met een 0-3 voorsprong de rust in ging op bezoek bij Sevilla. Na de thee ging het helemaal mis bij the Reds en kwamen de Spanjaarden terug tot een 3-3 gelijkspel. Oud-internationals Rio Ferdinand en Frank Lampard hebben geen goed woord over voor de achterhoede van de ploeg van manager Jürgen Klopp. Met name de ‘domme en naïeve’ Alberto Moreno krijgt er behoorlijk van langs.

Met twee doelpunten bracht Ben Yedder Sevilla na rust terug in de wedstrijd, waarna Guido Pizarro vlak voor tijd voor de 3-3 tekende. Moreno ging in de fout bij de 1-3 en veroorzaakte daarna een strafschop, waaruit de 2-3 werd gemaakt. “Individuele fouten hebben Liverpool de das omgedaan”, aldus Ferdinand bij BT Sport. “Hij had een slechte, héél slechte avond. Als je zijn ploeggenoot bent, dan kan het niet anders dan dat je naar hem schreeuwt en hem vraagt waar hij mee bezig is? Het is ontzettend stom en naïef, daar zijn ze voor afgestraft.”

De kritiek van Ferdinand wordt onderstreept door Lampard, die Moreno eveneens aanwijst als zondebok. “Als je door de eerste fase van de tweede helft heen komt, dan is er niets aan de hand. Jürgen Klopp zal zo teleurgesteld in hem zijn. Als je dit soort fouten maakt, dan verandert de hele wedstrijd door slechts een speler.”

Wat betreft Ferdinand gaat Liverpool in januari de transfermarkt op. “Ze hebben een leider nodig in het centrum van de achterhoede. Ze hebben iemand nodig die zijn ploeggenoten vertelt waar ze moeten staan. De ploeg bestaat uit te veel volgers die alleen maar naar de bank en de manager kijken. Ieder doelpunt had vanavond voorkomen kunnen worden.”