‘Coach Sevilla vertelde in rust van kraker met Liverpool over prostaatkanker’

Eduardo Berizzo vecht tegen prostaatkanker, zo melden diverse media in Spanje. Sevilla heeft nog geen officiële mededelingen gedaan over de gezondheidstoestand van de coach, maar de verwachting is dat de club woensdag een persconferentie zal houden.

"Het is een persoonlijke en gecompliceerde situatie, ik wil liever tot morgen wachten", zo liet voorzitter José Castro dinsdagavond na de spectaculaire Champions League-wedstrijd tegen Liverpool (3-3) weten. Berizzo zou de spelers naar verluidt in de rust van het duel met de Engelsen over zijn prostaatkanker hebben verteld.

Sevilla keek op dat moment tegen een 0-3 achterstand aan. Dankzij twee doelpunten van Wassim Ben Yedder verkleinde het team van Berizzo al snel de nadelige marge, om uiteindelijk in de 93e minuut via Guido Pizarro een 3-3 gelijkspel af te dwingen. De Zuid-Spanjaarden hebben overwintering in de Champions League in eigen hand.

De verwachting is dat Sevilla zal mededelen dat Berizzo een operatie moet ondergaan en voor onbepaalde tijd afwezig zal zijn. De 48-jarige Argentijn deed zelf na afloop geen mededelingen over zijn persoon. Berizzo is bezig aan zijn eerste seizoen in het Ramón Sánchez Pizjuan, na een jarenlang dienstverband bij Celta de Vigo.